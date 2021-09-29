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Putin: "Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı""Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar" - Son Dakika

Putin: "Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı""Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar"

29.09.2021 18:49

- Putin: "Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı" "Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu senenin ilk 8 ayı içerisinde ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı.

- Putin: "Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı"

" Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar"

SOÇİ - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu senenin ilk 8 ayı içerisinde ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı. Pandemi sırasında kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmayıp önemli bir artış da sağladık" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi kentindeki resmi yazlık konutunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kabul etti. Putin görüşmede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pandemi nedeniyle 1 buçuk yıldır yüz yüze görüşemediklerini belirterek, "Ancak sürekli temas halindeyiz. İkili ilişkilerimizin yoğun ve olumlu bir şekilde gelişmesinden gayet memnunuz. İlgili kurum ve kuruluşlarımız da sürekli temas halindeler" dedi. Geçen yıl ikili ticaret hacminde yüzde 20 oranında önemli bir düşüş kaydedildiğini hatırlatan Putin, "Bu senenin ilk 8 ayı içerisinde ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı. Pandemi sırasında kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmayıp önemli bir artış da sağladık" diye konuştu.

"Rusya'nın Türkiye'ye yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar"

Yapılan görüşmelerin her zaman sorunsuz geçmediğine dikkat çeken Putin, ancak ilgili kurum ve kuruluşların olumlu sonuç elde etmeyi başarabildiğini söyledi. Putin, karşılıklı yatırımlar da artmaya devam ettiğini ifade ederek, "Türk tarafının Rus ekonomisine yapmış olduğu yatırım yaklaşık 1 buçuk milyar dolar. Rusya'nın Türk ekonomisine yapmış olduğu yatırımlar ise 6.5 milyar dolar civarında" dedi. Büyük projelerin hepsinin planlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Putin, "TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı sorunsuz olarak çalışıyor. Hem Türk halkının hem de Rusya'nın çıkarlarına uygun bir şekilde bu büyük ve önemli projeye vermiş olduğunuz değerli katkılarınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Son günlerde Avrupa doğal gaz piyasasında istikrarsızlıklar yaşanmaktayken Türkiye kendini güvende hissedebiliyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı da programa uygun olarak devam ediyor" şeklinde konuştu.

Suriye ve Libya dahil uluslararası arenada da başarılı bir şekilde iş birliğinin sürdüğünü belirten Putin, "Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınırda Rus Türk ateşkesi kontrol merkezi başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu işbirliğimiz hem barışın sağlanmasında hem de kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik temel bir unsur" dedi.

"Bu yıl 2 buçuk milyon Rus turist Türkiye'ye gitti"

Pandeminin dünya çapında turizm sektörüne ciddi zarar verdiğine dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı Putin, "2019 yılında 6.8 milyon Rus turist ülkeyi ziyaret etmişti. 2021 yılındaysa sadece 1 buçuk milyon. Bugünlerde durum yavaş yavaş normale dönüyor. Bu yılın 9 ayı içerisinde 2 buçuk milyon Rus turist Türkiye'ye gitti. Bu tabi korona virüsle mücadele alanındaki işbirliğimize de bağlı. Bu yöndeki çalışmalar olumlu bir şekilde, iyi tempoyla gelişiyor. Bu çalışmalar genel olarak ekonomimizin hem de turizm sektörümüzün yeniden iyileşmesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Putin: Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar
Putin: Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar
Putin: Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar
Putin: Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin: 'Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı''Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Putin: "Türkiye ile ikili ticaretimiz yüzde 50 oranında arttı""Rusya'nın Türk ekonomisine yatırımları yaklaşık 6.5 milyar dolar" - Son Dakika
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