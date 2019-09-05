Son Dakika Haberleri: Putin: Türkiye'nin de içinde olduğu G7 benzeri bir oluşum kurulabilir
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Putin: Türkiye'nin de içinde olduğu G7 benzeri bir oluşum kurulabilir

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye, Hindistan ve Çin, G7 benzeri daha büyük bir oluşumun parçası olmalı dedi.

Putin: Türkiye'nin de içinde olduğu G7 benzeri bir oluşum kurulabilir, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Putin, " Türkiye'nin de uluslararası rolü çerçevesinde G7 formatında olacak bir oluşumun içinde yer alması uygun olur" diyerek, G7 benzeri bir oluşumun kurulabileceğini duyurdu.


Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 5. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Putin, "Yakın zamanda görüştüğüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neden Türkiye'nin de G7'de yer alması konusunu gündeme getirmediğimi sordu. S-400 alımından sonra Türkiye'nin hava sahasını güvenli bir şekilde koruma altına aldığı düşünüldüğünde, uluslararası meseleler ve bölgedeki rolü dikkate alındığında, Türkiye'nin çalışmalarına böyle bir formatta ihtiyaç duyulacak ve bu yerinde olacak" dedi.

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Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:38 
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Putin'den G7'ye Türkiye önerisi: Oluşumun içinde olmalı
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