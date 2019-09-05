Son Dakika Haberleri: Putin: türkiye'nin de olduğu g7 benzeri bir oluşum kurulabilir
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Putin: türkiye'nin de olduğu g7 benzeri bir oluşum kurulabilir

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 benzeri bir oluşum kurulabileceğini duyurdu.

Putin: türkiye'nin de olduğu g7 benzeri bir oluşum kurulabilir, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G7 benzeri bir oluşum kurulabileceğini duyurdu. Putin, "Bu oluşumda, Türkiye, Hindistan, Çin ve G7'deki geniş bir ülke grubunun üyeleri olabilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'ndaki bir panel sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya'nın tekrardan G8 topluluğuna dönüp dönmeyeceği ile ilgili sorulara cevap veren Putin, "Bir sonraki G8 zirvesi Rusya'da yapılacaktı. Biz buna açıktık. Ortaklarımız Rusya'ya gelmek isterse mutlu oluruz" sözlerini kullandı. İçinde Çin ve Hindistan'ın bulunmadığı etkin bir uluslararası örgütün olamayacağını söyleyen Putin, G7'nin genişletebileceğini ve içinde Türkiye, Hindistan ve Çin'in ve G7'deki geniş ülke grubunun üyeleri olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu konuyu görüştüğünü söyleyen Putin, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki ve bölgedeki rolünü göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin bu tip organizasyonların içinde olmasının uygun olacağını dile getirdi.


Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
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