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Son Dakika Güncel - Putin: 'Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz'

- Putin: "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz"

1 saat önce

- Putin: "Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz"SOÇİ - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin çok önemli olduğu vurgusunu yaparak Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi.

- Putin: " Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz"

SOÇİ - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin çok önemli olduğu vurgusunu yaparak Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi kentinde gerçekleştirilen görüşmeler sonrası basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki iş birliklerinin arttığı vurgusunu yapan Putin, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını söyledi. Putin, "Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda kaygılarını anlıyoruz. Anayasa Komisyonu 29 Ekim'de toplantısını gerçekleştirecek. Suriyeli göçmenler en kısa sürede vatanlarına dönmeli. Bunu uluslararası kuruluşlar desteklemeli. Özellikle Birleşmiş Milletler öncülüğünde yardımlar yapılmalı" dedi.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Putin, "Terör örgütü militanlarının cezaevlerinde tuttuğu DAEŞ mensuplarını, Türk askerine bunu bir tehdit unsuru olarak kullanmaması önemlidir" dedi.

Suriye sınırlarında bulunan tüm terör gruplarının ülkeden çıkarılması gerektiğini savunan Putin, Cumhurbaşkanı ile bugün alınan kararların bölge için çok önemli olduğunu vurguladı.

- Putin: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz

Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:36 Kaynak: İHA
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