Putin: "Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak...
1 saat önce
Putin: "Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:50 Kaynak: AA
Putin: " Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır."
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