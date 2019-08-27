Putin: " Türkiye 'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye 'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır."

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