Son Dakika Haberleri: Putin: "Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak...
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Putin: "Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak...

1 saat önce

Putin: "Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır.

Putin:

Putin: " Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır."

Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:50 Kaynak: AA
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