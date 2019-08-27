Putin: "Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz.
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Putin: "Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:52 Kaynak: AA
Putin: " Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye'nin meşru hakkıdır."
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