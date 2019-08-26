"Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi"
1 saat önce
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türkiye'nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türkiye'nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:40
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