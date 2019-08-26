Son Dakika Haberleri: "Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi"
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"Putin, Türkiye’nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi"

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türkiye'nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türkiye'nin İdlib konusundaki endişelerini anladığını çok defa söyledi ancak terörist unsurların faaliyetlerinden endişe duymaya da devam ediyor." dedi.

Dmitriy Peskov, Türkiye, İdlib, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:40 
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