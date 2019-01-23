Putin: "Türkiye ve Rusya, Suriye'de Çatışma Sonrasında da İşbirliği Yapmalıdırlar.
1 saat önce
Putin: "Türkiye ve Rusya, Suriye'de çatışma sonrasında da işbirliği yapmalıdırlar.
Putin
: "Türkiye
ve Rusya
, Suriye
'de çatışma sonrasında da işbirliği yapmalıdırlar. Bu konuda bakanlarımız yetkililerimizin ortak çabaları olacak, böylelikle mülteciler konusunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilsinler."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:02 Kaynak: AA
Türkiye'deki Medya Satışlarından 916 Milyon Dolar Alan Aydın Doğan'ın Yeni Yatırımı Ortaya Çıktı
Fazıl Say'ın Babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ortak Açıklam
ABD Başkanı Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı'nı 'Geçici Devlet Başkanı' Olarak Tanıdığını Açıkladı