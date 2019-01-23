Son Dakika Haberleri: Putin: "Türkiye ve Rusya, Suriye'de Çatışma Sonrasında da İşbirliği Yapmalıdırlar.

Putin: "Türkiye ve Rusya, Suriye'de Çatışma Sonrasında da İşbirliği Yapmalıdırlar.

1 saat önce

Putin: "Türkiye ve Rusya, Suriye'de çatışma sonrasında da işbirliği yapmalıdırlar.

Putin:
Putin: "Türkiye ve Rusya, Suriye'de çatışma sonrasında da işbirliği yapmalıdırlar. Bu konuda bakanlarımız yetkililerimizin ortak çabaları olacak, böylelikle mülteciler konusunda güvenli bir şekilde ülkelerine dönebilsinler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:02 Kaynak: AA

Suriye, Rusya Federasyonu, Türkiye, Vladimir Putin, Güncel
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