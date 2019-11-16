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Putin Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Kasım'da gerçekleşen ABD ziyaretindeki görüşmelerde konulardan biri de S-400'lerdi. Bu konu gündemdeyken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlandığını belirtti. Kalın, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağını kaydetti.

(İHA)

Putin Türkiye'ye geliyor

Vladimir Putin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:25 Kaynak: İHA
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