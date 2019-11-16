Putin Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Kasım'da gerçekleşen ABD ziyaretindeki görüşmelerde konulardan biri de S-400'lerdi. Bu konu gündemdeyken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'ye geleceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in ocak ayının ilk yarısında Türkiye'yi ziyaret etmesinin planlandığını belirtti. Kalın, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınacağını kaydetti.

(İHA)