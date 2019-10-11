Son Dakika Haberleri: Putin: tutsak olan deaş'lılar kaçabilir
Son Dakika Dünya Putin: tutsak olan deaş'lılar kaçabilir

Putin: tutsak olan deaş'lılar kaçabilir

13 dakika önce

Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) toplantısı kapsamında Türkmenistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'nin kuzeyinde, DEAŞ'lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor.

Putin: tutsak olan deaş'lılar kaçabilir, System.String[]

Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) toplantısı kapsamında Türkmenistan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Suriye'nin kuzeyinde, DEAŞ'lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor PKK/YPG terör örgütü söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde DEAŞ'lılar kaçabilir" dedi.

Rus haber ajansı TASS'taki habere göre Putin, "Suriye'nin kuzeyinde, DEAŞ'lıların bir araya toplandığı bölgeler bulunuyor. Türk ordusu bu bölgeye giriyor PKK/YPG terör örgütü söz konusu kampları bırakıyor. Bunun neticesinde DEAŞ'lılar kaçabilir. DEAŞ'lıların tutuldukları hapishanelerden ve kamplardan kaçması ihtimaliyle ortaya çıkmış olan bu yeni tehdidi bastırmak için istihbarat servislerimizin kaynaklarını seferber etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Vladimir Putin, Türkmenistan, Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:32 Kaynak: DHA
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