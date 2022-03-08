Putin: "Ukrayna'da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor" - Son Dakika
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Putin: "Ukrayna'da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor"

08.03.2022 01:38

- Putin: "Ukrayna'da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Ukrayna'da sadece profesyonel askerlerin çatışmalara katıldığına dikkat çekerek, "Askerlerimizin çatışmalara...

- Putin: " Ukrayna'da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor"

KİEV - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında Ukrayna'da sadece profesyonel askerlerin çatışmalara katıldığına dikkat çekerek, "Askerlerimizin çatışmalara katılmadığını, katılmayacağını ve yedek askerlerin çağırmayacağını vurgulamak isterim. Amaçlanan görevleri ancak profesyoneller çözebilir" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir video mesaj yayınladı. Ukrayna'da, Rus askerlerindeki aşırı kayıplardan sonra Rus annelerin tepkisine cevap verircesine açıklamalarda bulunan Putin, "Askerlerimizin çatışmalara katılmadığını, katılmayacağını ve yedek askerlerin çağırmayacağını vurgulamak isterim. Amaçlanan görevleri ancak profesyoneller çözebilir" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında, Rus annelerine ve kadınlara seslenmeye devam eden Putin, "Sevdikleriniz için ne kadar endişelendiğini anlıyorum. Bütün ülke onlarla gurur duyuyor ve seninle birlikte onlar da endişeleniyorsa sen de onlarla gurur duyabilirsin" dedi.

Putin: Ukrayna'da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor
Putin: Ukrayna'da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor
Putin: Ukrayna'da sadece profesyonel askerler çatışmalara katılıyor

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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