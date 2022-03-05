Putin, Ukrayna'daki askeri altyapının büyük kısmını yok ettiklerini söyledi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.

Putin, Rus havayolları Aeroflot'un kadın çalışanları ile bir araya geldiği şirketin merkezinde Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya yönelik aldığı askeri operasyon kararının sebeplerini anlatan Putin, bu kararın ağır olduğunu ifade etti.

Hedeflerinin Ukrayna'nın tarafsız bir statüye kavuşturulması ve silahsızlandırılması olduğunu hatırlatan Putin, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması için bu statünün önemli olduğuna işaret etti.

Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya-NATO savaşı demek

Ukrayna'nın NATO ülkesi olması halinde, askeri bir çatışma durumunda ittifakın diğer tüm üyelerinin onu desteklemesi gerektiği prensibiyle, Kırım meselesi yüzünden Rusya'nın tüm ittifakla savaşmak zorunda kalacağını söyleyen Putin, "Sonuçlar açık mı değil mi? Sanırım herkes için açık." dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya kabul edileceği gerçeğinin giderek daha aktif bir şekilde gündemde olduğuna dikkati çeken Putin, "Bunun neye yol açabileceğini anlıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun askeri operasyonunun sadece Donbas ile sınırlı olamayacağını, çünkü Ukrayna güçlerinin sürekli silah kaynağı aldığını hatırlatan Putin, bu nedenle Rus ordusunun başka bir yola giderek ilk olarak Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef aldığını söyledi.

Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını bildirdi.

Ayrıca Putin, Rus ordusunun Ukrayna'da karşı karşıya olduğu tüm görevleri çözeceğinden hiç şüphesi olmadığını, harekatın plana uygun bir şekilde ilerlediğini vurguladı.

Rusya'da sıkıyönetim ya da olağanüstü hal uygulanmayacağını duyurdu

Belirli dış saldırganlık durumunda ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini hatırlatan Putin, Rusya'da sıkıyönetim veya olağanüstü hal uygulama planları olmadığını söyledi.

Putin, başka bir ülkeden uçuşa yasak bölge koyma girişiminin askeri faaliyetlere doğrudan katılım olarak değerlendirileceğini belirtti.

"Yaptırımlar Rusya'ya savaş ilanı gibi"

ABD ve diğer Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı yaptırımlar getirmesinin bir savaş ilanına benzediğini söyleyen Putin, "Olanların çoğu, karşı karşıya olduğumuz şey, Rusya'ya karşı savaşmanın yolları. Bize uygulanan yaptırımlar Rusya'ya savaş ilanı gibidir. Ama Tanrı'ya şükür, henüz o noktaya gelmedi." dedi.

"İzin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz"

Havacılık sektöründe Rusya'ya yönelik yaptırımların onları dayatanlara zarar verdiğini kaydeden Putin, "Onlar bence bunu yapmaktan da pek hoşlanmıyorlar. Yetkililerinin siyasi baskısı altında yapıyorlar." dedi

Rusya'nın yurt içi hava yolculuğunu artıracağını, uçakların yurt dışına da gitmesi mümkün olan yerlere uçmaya devam edeceğini bildiren Putin, "Şimdi yapacağımız şey, elbette iç hat uçuşlarını yoğunlaştıracağız ve izin verilen yönlerde dış uçuşları sürdüreceğiz. Durumu değiştirmek için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Putin, böyle durumların insanlar için rahatsızlık verici olsa da ülkenin kendi öz altyapısını geliştirmek için de avantaj olduğuna dikkati çekti.