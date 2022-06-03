Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Rusya'nın kontrolündeki limanlara işaret etti - Son Dakika
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Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Rusya'nın kontrolündeki limanlara işaret etti

03.06.2022 21:23
Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Rusya'nın kontrolündeki limanlara işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını Rusya'nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını Rusya'nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız." dedi.

Putin, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e verdiği mülakatta, küresel gıda krizi ile tahıl sevkiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gıda alanında yaşanan sorunlar nedeniyle ABD'yi suçlayan Putin, "Şubat 2020'den 2021'in sonuna kadar, iki yıldan az bir sürede, ABD'deki para arzı 5,9 trilyon (dolar) arttı. Bu matbaanın eşi benzeri olmayan bir şekilde çalışmasıdır. Toplam para arzı yüzde 38,6 arttı." dedi.

ABD'li bazı yetkililerin de kabul ettiği bu hatanın gıda fiyatlarını artırdığını anlatan Putin, ikinci sorunun da Avrupa'nın enerji alanında attığı adımlar olduğunu söyledi.

Putin, doğal gaz fiyatlarının artmasıyla, gazdan üretilen gübrenin de fiyatının arttığını belirterek, "Bunların yaşanacağı konusunda uyardık ve bu durumun Rusya'nın Donbas'taki askeri operasyonuyla ilgisi yok." diye konuştu.

Rusya ve Belarus'un küresel gübre piyasasında yüzde 45 paya sahip olduklarına işaret eden Putin, "Bu devasa bir hacim. Dünya pazarında bizim gübremizin artık yer almayacağı belli olur olmaz hem gübre hem de gıda fiyatları hemen yükseldi, çünkü gübre olmazsa, gerekli tarımsal üretim hacmi de olmaz." ifadesini kullandı.

Putin, tüm süreçlerin birbirileriyle bağlantılı olduğunu yineleyerek, "Rusya'nın bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok. Ortaklarımızın kendileri çok sayıda hata yaptı ve şimdi suçlayacak birini arıyorlar ve elbette bu anlamda Rusya bunun için en uygun aday." değerlendirmesini yaptı.

Tahıl sevkiyatında Belarus önerisi

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli alternatif güzergahların bulunduğunu anlatan Putin, söz konusu güzergahlardan en kolay ve ucuzunun Belarus üzerinden olduğunu vurguladı.

Tahılın, Belarus üzerinden Baltık ülkelerinin limanlarına sevk edilebileceğini belirten Putin, "Oradan da tüm dünyaya gönderilebilir. Ancak bunun için Belarus'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor." dedi.

Putin, diğer alternatif güzergahlar olarak da mayınlardan temizlenmesi halinde Ukrayna limanlarına, Polonya'ya, Romanya'ya ve Rusya'nın kontrolündeki limanlara işaret etti.

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatını Rusya'nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız." diye konuştu.

ABD'nin gübre alanında Rusya'ya uyguladığı yaptırımların yol açtığı sorunları fark etmesinin ardından söz konusu yaptırımları kaldırdığını anlatan Putin, "Ancak Avrupalılar bunu yapmadı. Benimle görüştüklerinde bu konuda bir şey yapmak lazım diyorlar ancak ardından durumu sadece daha da kötü hale getirdiler." ifadelerini kullandı.

Putin, gıda ve özellikle gübre alanında Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştirerek, "Bu kesinlikle dar görüşlü, hatalı, hatta çıkmaza yol açan aptalca bir politikadır." dedi.

Ukrayna'nın tahıl ihracatındaki payı

Ukrayna'nın küresel tahıl piyasasındaki payının abartıldığını belirten Putin, "Dünyada yılda 800 milyon ton tahıl ve buğday üretiliyor. Ukrayna'nın şimdi 20 milyon ton ihraç edebileceği söyleniyor. Küresel üretimle kıyaslandığında bu yüzde 2,5 pay demek." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Karadeniz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Rusya'nın kontrolündeki limanlara işaret etti - Son Dakika

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