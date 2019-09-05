Putin: "Ukrayna esir değişimi görüşmeleri neredeyse tamamlandı"
2 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir değişimi görüşmelerinin neredeyse sonuna gelindiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir değişimi görüşmelerinin neredeyse sonuna gelindiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok şehrinde katıldığı ekonomik konferansta yaptığı konuşmada, Ukrayna ile gerçekleştirilen esir değişimi görüşmelerinin neredeyse sonuna gelindiğini ve takasın çok sayıda insanı kapsayabileceğini söyledi. Putin, Moskova ile Kiev arasında gerçekleştirilecek esir değişimiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine doğru atılan adımın belirtisi olabileceğini bildirdi. - VLADİVOSTOK
Putin'den G7'ye Türkiye önerisi: Oluşumun içinde olmalı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kayyum ikazı: Erdoğan'ın çılgınlığına kapılmayacağını düşünüyorum Güzellik merkezinde 6 saat saçını yaptıran genç kadın, hesabı ödemeden kaçtı Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı