Putin: "Ukrayna ile 3'üncü tur müzakereler bu hafta sonu yapılabilir" - Son Dakika

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Ukrayna ile 3.tur müzakereler bu hafta sonu yapılabilir" dediğini aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşme gerçekleştirdi. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Almanya Başbakanı Scholz, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat süren telefon görüşmesinde endişelerini dile getirerek, Rus liderini tüm düşmanlıkları derhal durdurmaya ve güç durumdaki bölgelere insani yardım erişimine izin vermeye çağırdı" dedi. Açıklamada ayrıca Devlet Başkanı Putin'in, Başbakan Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasındaki 3'üncü tur müzakerelerin bu hafta sonu yapılabileceğinin bildirildiğini aktardı.

(İHA)