Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti: (2) - Son Dakika
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Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti: (2)

17.06.2022 20:36
Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti: (2)

ST. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin olarak, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Her zaman söylediğim gibi, duruşumuz bu açısından çok tutarlı ve nettir.

ST. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin olarak, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Her zaman söylediğim gibi, duruşumuz bu açısından çok tutarlı ve nettir. Rusya buna karşı değil." dedi.

Putin, 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIF) kapsamında katıldığı ana oturumda, küresel ekonomik ve siyasi gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın gıda ve gübre ihracatını önemli ölçüde artırma gücüne sahip olduğunu belirten Putin, gıda tedarikinde Rusya'dan kaynaklanmayan, Batı'dan kaynaklanan sorunlar yaşandığını anlattı.

Putin, uluslararası toplum için küresel gıda ürünlerinin tedarikini artırma ve ihtiyaç sahibi ülkelerin taleplerini karşılamanın en önemli görev olduğuna dikkati çekti.

Rusya'nın tahıl arzının gelecek sezon 50 milyon tona çıkabileceğini dile getiren Putin, önceliğin Orta Doğu bölgesi ve Afrika ülkeleri olacağını söyledi.

Ukrayna'daki tahıl sorununun sorumlusunun Rusya olmadığının altını çizen Putin, "Ukrayna'dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Karadeniz'de limanlara mayın yerleştiren biz değiliz. Mayınları temizlesinler, gemileri çıkarsınlar. Biz bu gemilerin güvenliğini sağlarız." dedi.

Putin, Ukrayna'dan tahılın ihraç edilmesi için birkaç seçenek olduğunu ancak bunu sadece Kiev'in "okyanusun ötesine" odaklanmadan kendi kararı ile vermesiyle gerçekleşebileceğine dikkati çekti.

"Gübre sorunu fakir ülkelerde açlık tehdidi oluşturacak"

Rusya ve Belarus'tan gübre sevkiyatının da engellendiğini, ardından dünya piyasalarında gübre tedarikinde açık yaşanabileceğini ve fiyatların yukarı çıkacağını ifade eden Putin, böylece fakir ülkelerde açlık tehdidinin oluşacağını, bunun sorumlusunun ABD ve Avrupa yönetimlerinin olacağını dile getirdi.

Putin, ABD'nin büyük bir gıda tedarikçisiyken şimdi net bir ithalatçı haline geldiğini ve ABD'nin para basıp dünyanın her yerinden yiyecek aldığına dikkati çekti.

"Biz kimseyi tehdit etmiyoruz"

Rusya'nın nükleer silahla tehdit ettiğine yönelik söylemler duyduklarını belirten Putin, sorumsuz politikacıların ağzından bu söylemlerin çıktığını sonra da çok üst düzeyde bu söylemlerin kullanıldığını ifade etti.

Putin, "Fakat biz susacak mıyız? Buna göre biz de cevap veriyoruz. Biz cevap verir vermez bundan dolayı bize ilişiyorlar ve Rusya'nın tehdit ettiğini söylüyorlar. Biz kimseyi (nükleer silahla) tehdit etmiyoruz. Hiçbir şeyle tehdit etmiyoruz. Ancak herkes neye sahip olduğumuzu ve egemenliğimizi korumak için gerekirse ne kullanacağımızı bilmelidir." ifadelerini kullandı.

"Rusya, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı değil"

Putin, Ukrayna'nın Avrupa Birliğine (AB) olası üyeliğine dair bir soruyu yanıtlayarak, "AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Her zaman söylediğim gibi, duruşumuz bu açıdan çok tutarlı ve nettir. Rusya buna karşı değil." dedi.

Ukrayna ekonomisinin çok büyük sübvansiyonlar gerektireceğini ve sonunda yarı bir sömürge ülke haline dönüşeceğini ileri süren Putin, cari harcamalar için bu ülkenin oldukça önemli destek alacağını, ancak bu desteğin uçak, gemi, elektronik gibi önemli endüstrileri düzeltemeyeceğini, çünkü Avrupa devletlerinin kendilerine rakip yaratmayacaklarını söyledi.

"Ukrayna'da çatışmaya sürüklendik"

Putin, Ukrayna'ya yönelik eylemlerinin zorunluluktan kaynaklandığını savunarak, "Askeri çatışmalar her zaman trajedidir. Bu sadece bizim tarafımızdan zorunlu bir eylem. Kaçınılmaz bir zorunluluk. Hepsi bundan dolayı. Biz sadece bu çizgiye sürüklendik." diye konuştu.

Ukrayna'da oluşturulan tehdidin Rusya'nın Meksika'da ABD karşıtı bir askeri bölge kurmasıyla aynı olduğunu belirten Putin, ABD'nin Ukrayna'da Rusya karşıtı bir askeri sıçrama tahtası kurmaya başladığını hatırlattı.

Putin, zamanında ABD'nin hemen yanı başındaki Küba'da üslerini kapattıklarını, ancak bunun görmezden gelindiğini hatırlattı.

Rusya'ya yönelik yaptırımlarla birlikte Rus girişimcilerin "mülklerine el koyularak çalındığını" dile getiren Putin, bunun akıl sınırlarını aştığını ifade etti.

Putin, Rusya'dan ayrılan Batılı firmaların yerine yeni firmalar geldiğini de belirterek, bu yüzden bazı ithal ürünleri ikame edeceklerini, bazılarını da sıfırdan üreteceklerini ifade etti.

(Bitti)

YORUMLAR
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Putin, enerji, enflasyon ve gıdayla ilgili sorunların Batı'nın hatası olduğunu söyledi: (1) Putin, enerji, enflasyon ve gıdayla ilgili sorunların Batı'nın hatası olduğunu söyledi: (1) Putin: '(Ukrayna'nın olası AB üyeliği) AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil.' Putin: '(Ukrayna'nın olası AB üyeliği) AB, NATO gibi bir askeri örgüt değil. Rusya buna karşı değil.'
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Ukrayna'nın AB üyeliğine karşı olmadıklarını belirtti: (2) - Son Dakika

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