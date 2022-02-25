Putin, Ukrayna ordusuna "iktidarı ele alın" çağrısında bulundu - Son Dakika
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Putin, Ukrayna ordusuna "iktidarı ele alın" çağrısında bulundu

25.02.2022 18:22
Putin, Ukrayna ordusuna "iktidarı ele alın" çağrısında bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." dedi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun aslen Ukrayna ordusundaki "milliyetçi unsurlarla" çatıştığını belirten Putin, "Düzenli Ukrayna birimlerine yerleştirilmiş milliyetçi unsurlar, onları yalnızca silahlı direnişe teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda bariyer birliklerin rolünü de oynuyor." diye konuştu.

Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız." ifadesini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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