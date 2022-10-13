Putin, Ukrayna tahılını alan ülkelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar olması gerektiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahılının hala küçük bir kısmının fakir ülkelere gittiğini belirterek, İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Sıhhi ve siyasi kısıtlamalara rağmen Erdoğan ile yüz yüze görüşebildiklerini ifade eden Putin, bunun "iyi" sonuçlar verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya'nın Soçi kentinde ağustos ayında bir araya geldiklerini anımsatan Putin, şunları kaydetti:

"Soçi'de vardığımız anlaşmalar uygulanıyor. Pratik çalışmalarla uğraşan hükümetlerimiz ve işletmelerimiz, belirlenen planları gerçekleştiriyor. Bu, yatırım süreci ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı için de geçerlidir. Çalışmalar, plana göre yapılıyor. Alanda 20 bin kişi çalışıyor. Takvime göre ilerliyoruz. Görünen o ki anlaşmalarımızı yerine getirebileceğiz ve santralin ilk güç ünitesini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının 100. yılında çalıştırabileceğiz."

"Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazırız"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin hem geçen yıl hem de bu yıl arttığına dikkati çeken Putin, Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz ve hidrokarbon sevkiyatlarının "eksiksiz" yapıldığını belirtti.

Putin, "Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı." dedi.

Bunun, Erdoğan'ın TürkAkım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaklaşımı sayesinde gerçekleştiğini vurgulayan Putin, bu hattın Rus topraklarındaki kısmının patlatılması yönünde girişimlerin olduğunu söyledi.

Putin, Türkiye'de doğal gaz dağıtım merkezini oluşturmaya hazır olduklarını dile getirerek, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyat için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları, siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Girişimleriniz sayesinde tahılın dış piyasalara çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz"

Ukrayna tahılı ile ilgili anlaşmaya değinen Putin, "Girişimleriniz sayesinde Ukrayna'dan tahılın dış piyasalara çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz ancak tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı. Birleşmiş Milletler (BM), tahıl programları ile ilgili sorunları çözecek." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar görüşmekten memnun olduğunu vurguladı.