Putin ülke liderleriyle bölgesel konuları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birçok ülkenin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirerek bölgesel konuları ele aldı.



Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen bölgesel ve uluslararası konuların tartışılacağı 16. Valday Uluslararası Tartışma kulübünün düzenlediği konferans öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ürdün Kralı Abdullah, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Putin, Aliyev ile görüşmesinde Rusya ile Azerbaycan arasında gelişen ilişkilere değinerek, "Kişisel görüşmelerimizin azalmasına rağmen ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hızlar gelişmeye devam etti. Ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosu buçuk milyar dolara ulaştı" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Rusya ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin stratejik boyutta olduğuna dikkat çekerek, "Sizin de dediğiniz gibi 4 aydır görüşme gerçekleştiremedik. Geçen yılki yoğun temaslar göz önüne alındığında bu uzun bir zaman. Rusya bizim için önemli bir ortak ve iyi bir komşudur. Bu ilişkilere değer veriyoruz. Rusya ile Azerbaycan arasındaki ortaklık stratejik bir ortaklıktır" ifadelerini kullandı.



Ürdün, Rusya'nın Ortadoğu politikalarını destekliyor



Putin'in bir sonraki görüşmesi ise Ürdün Kralı 2. Abdullah ile oldu. Putin, Rusya ile Ürdün arasındaki ticaretin geçtiğimiz yıla göre 3 buçuk kat arttığına dikkat çekerek 2 ülke arasındaki ilişkilerin günden güne ivme kazanmaya devam ettiğini dile getirdi. Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Orta Doğu'daki konuları ele alarak, "Rusya'nın bölgemizdeki rolünü vurgulamak istiyorum. Rusya olmadan başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki barış görüşmelerinde aşama kaydedilemedi. Rusya'nın bu güçlü varlığını görmekten memnunuz" dedi. Rusya'nın Ürdün ve Orta Doğu'ya verdiği destekten de bahseden Kral Abdullah, Rusya'nın Orta Doğu politikalarını da desteklediklerini söyledi.



Rusya ile Filipinler terörle mücadelede ortak hareket edecek



Putin'in bir sonraki görüşmesi Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile oldu. Putin, Tokayev'e hitap ederek önceki gün Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleşen Avrasya Ekonomi Birliği zirvesindeki olumlu politikalardan bahsetti. Tokayev ise Rusya ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin artan yoğunluğundan bahsetti. Putin'in bir sonraki görüşmesi ise Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile gerçekleşti. Putin, Dutarte'ye, "Terörle mücadele alanında ortak hareket etmeye ve birikim ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız" dedi. Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Putin'in ülkeler arası ilişkileri geliştirmek için sarf ettiği çabadan bahsederek Putin'e bu anlamda teşekkür etti. - SOÇİ