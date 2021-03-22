Putin: Ülkede 4.3 milyon kişi tamamen aşılandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede 4.3 milyon kişinin koronavirüse (Covid-19) karşı tamamen aşılandığını duyurdu.

Aşı üretimini artırma ve aşı sürecine yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4.3 milyon kişinin koronavirüse karşı tamamen aşılandığını duyurdu. Putin, "Rusya genelinde 6.3 milyon kişiye halihazırda tek doz aşı uygulandı, bunlardan 4.3 milyonu ise tamamen aşılandı ki bu da iki doz aldıkları anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.