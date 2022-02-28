Putin, ülkedeki ekonomik durumu yetkililerle görüşüyor - Son Dakika
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Putin, ülkedeki ekonomik durumu yetkililerle görüşüyor

28.02.2022 16:14
Putin, ülkedeki ekonomik durumu yetkililerle görüşüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki ekonomik durumu görüşmek üzere yetkililerle bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki ekonomik durumu görüşmek üzere yetkililerle bir araya geldi.

Putin, toplantının başlangıç kısmında kısa bir açıklamada bulundu.

Söz konusu toplantı öncesinde Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile yaptırımlar konusunda bir ön görüşme yaptığını aktardı.

Putin, "Sözde Batı toplumu, daha önce konuşmamda söylediğim gibi, 'yalan imparatorluğu' tarafından ülkemize karşı yaptırım uygulanmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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