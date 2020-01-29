Putin, uyuşturucu suçundan Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşını affetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Putin, uyuşturucu suçundan Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşını affetti - Son Dakika Dünya

Putin, uyuşturucu suçundan Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşını affetti

32 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşının af kararını imzaladı. Uyuşturucu taşıdığı suçlamasıyla Moskova'da tutuklu bulunan İsrailli Naama Issachar 7,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

Putin, uyuşturucu suçundan Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşını affetti, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşının af kararını imzaladı. Uyuşturucu taşıdığı suçlamasıyla Moskova'da tutuklu bulunan İsrailli kadın mahkum Naama Issachar 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'da 7,5 yıl hapse mahkum edilen Issachar'ın af kararına yönelik kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Vladimir Putin, İsrail, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı
Fatih Erbakan, babasının meşhur sözünü hatırlatarak Trump'ı eleştirdi Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Putin, uyuşturucu suçundan Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşını affetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]