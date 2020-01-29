Putin, uyuşturucu suçundan Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşını affetti

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya'da 7,5 yıl hapse mahkum edilen Issachar'ın af kararına yönelik kararnamenin Putin tarafından imzalandığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Rusya'da hapiste tutulan İsrail vatandaşının af kararını imzaladı. Uyuşturucu taşıdığı suçlamasıyla Moskova 'da tutuklu bulunan İsrailli kadın mahkum Naama Issachar 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Haber Yayın Tarihi:

"Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı

Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor