Putin, uyuşturucu taşıyan İsrailli kadını affetti - Son Dakika
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Putin, uyuşturucu taşıyan İsrailli kadını affetti

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan İsrail vatandaşı Naama Issachar'a yönelik af kararını imzaladı.

Putin, uyuşturucu taşıyan İsrailli kadını affetti, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle tutuklanan İsrail vatandaşı Naama Issachar'a yönelik af kararını imzaladı.


Rusya'nın başkenti Moskova'da geçtiğimiz Nisan ayında havaalanında bavulundan 10 kilogram uyuşturucu maddeyle yakalanan İsrail vatandaşı Naama Issachar Rus mahkemesi tarafından 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İsrail'in serbest bırakılması için Rusya ile sürdürdüğü istişareler geçtiğimiz hafta neticelenmiş, İsrail'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İsrailli tutuklu kadının annesi Yaffe Issachar ile bir araya gelmişti. Rusya'nın İsrailli tutuklu kadına karşılık sürdürdüğü pazarlıklar sonucu Doğu Kudüs'teki Aleksandr Meydanı'nı aldığı iddiasıyla birlikte yeni bir gelişme yaşandı. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Naama Issachar'ın serbest bırakılmasını öngören affı imzaladığı ifade edildi. Kararnamenin imzalanmasından sonra İsrailli kadının serbest bırakılmasının ardından ülkesine gönderileceği bildirildi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:47 Kaynak: İHA
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