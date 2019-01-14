Putin ve Abe Barış Anlaşmasını Görüşecek
38 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yapılacak görüşmede iki devlet arasında imzalanamayan barış anlaşmasını ele alacak.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Japonya
Başbakanı Şinzo Abe, yapılacak görüşmede iki devlet arasında imzalanamayan barış anlaşmasını ele alacak. Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe arasında 22 Ocak'ta yapılacak zirveye ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Putin ve Abe'nin barış anlaşmasını görüşeceği belirtildi. Abe'nin Putin'in daveti üzerine Moskova
'ya çalışma ziyaretinde bulunacağı aktarılan açıklamada, "Görüşmede siyasi, ticari, ekonomik ve insani alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilme konularının tartışılması planlanıyor. Singapur
ve Buenos Aires
'teki önceki toplantılarda yapılan anlaşmaların bir parçası olarak iki ülke arasında barış anlaşması yapılmasıyla ilgili meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor" denildi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusya ve Japonya, Kuril Adaları konusunda uzlaşamadığı için resmi barış anlaşması imzalanamamıştı.
(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:41 Kaynak: İHA
Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi
Evlilik Teklifi Aldığı Anları Sosyal Medyadan Paylaşan Genç Kız, Üniversiteden Kovuldu
Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı
Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu