Putin ve Abe Bir Araya Geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşmasının imzalanamamasına sebep olan konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İkinci Dünya Savaşı sonrası barış anlaşmasının imzalanamamasına sebep olan konuları görüşmek üzere bir araya geldi.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'na katılmadan önce Moskova'ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Abe, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri imzalanamayan barış anlaşmasını görüşecek. İki ülke arasında ihtilaflı konumda olan Kuril Adalarının akıbetini görüşecek olan liderler, devletler arası ilişkileri de ele alacak. Görüşmeyle ilgili Rusya Devlet Başkanlığınca verilen bilgilere göre, iki lider de görüşmede barış anlaşması müzakerelerini sonuçlandırmayı planlıyor. Daha önce Japonya medyası, Japonya'nın Şikotan ve Habomai Adaları hariç tüm adalardan vazgeçerek barış anlaşması imzalayacağını iddia etmişti. Bu haber üzerine Vladimir Putin'in basın sekreteri Dmitry Peskov ise Japonlara tek karış bile toprak verilmeyeceğini söylemişti.



(İHA)

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