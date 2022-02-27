Putin ve Aliyev, Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Putin ve Aliyev, Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

27.02.2022 00:43
Putin ve Aliyev, Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonla Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, telefonla Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede güncel konuların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatı ele alındı.

Açıklamaya göre Putin ve Aliyev, 22 Şubat'ta Moskova'da gerçekleştirilen üst düzey Rusya-Azerbaycan görüşmelerinin devamı niteliğinde bir dizi güncel konuda görüş alışverişinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söylemişti.

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Vladimir Putin, İlham Aliyev, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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