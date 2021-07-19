Putin ve Aliyev, yarın Moskova'da görüşecek - Son Dakika

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Rusya'nın başkent Moskova'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geleceği belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında başlayan gerginlikler devam ederken Rusya lideri Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın bir araya geleceği duyuruldu. Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada liderlerin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Ermenistan ile imzalanan ateşkes anlaşmalarının uygulanmasının yanı sıra Dağlık Karabağ'da ulaşım, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve altyapı çalışmalarını ele alacağı aktarıldı.

Rusya ile Azerbaycan arasındaki stratejik işbirliğinin yanı sıra 2 ülke arasındaki ilişkilerin de bu görüşmede değerlendirileceği belirtildi. - MOSKOVA