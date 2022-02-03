Putin ve Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, Moskova'da görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Putin ile Fernandez, görüşmelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

İkili ilişkilere değinen Putin, Arjantin'in, Rusya'nın Latin Amerika'daki kilit ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştiğini belirten Putin, "İkili ticaret hacmi, geçen yılın sonuçlarına göre bir buçuk kat arttı. Yatırım alanında da iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için imkanlar var." dedi.

Arjantin ve Rusya'nın bankacılık sektöründe iş birliği yürüttüklerine dikkati çeken Putin, Arjantin'e enerji alanını geliştirmesine yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Fernandez ile görüşmede uluslararası ve bölgesel konuları da ele aldıklarını aktaran Putin, uluslararası platformlarda önemli meseleler ile ilgili girişimlerin koordine edilmesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

Putin'den stratejik anlaşmanın tam anlamıyla uygulanmasını istedim

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez de Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

İki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasının imzalandığını hatırlatan Fernandez, şunları kaydetti:

"Putin'den 2015'te imzalanan bu anlaşmanın tam anlamıyla uygulanmasını istedim. Bunun etkili bir gerçekliğe dönüşmesi için tüm çabalarımızı derinleştirmemiz ve Arjantin ve Rusya arasındaki bağları güçlendirmemiz gerekiyor."