Putin ve Conte Libya krizini görüştü - Son Dakika

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Conte ile telefon görüşmesinde Libya krizinin ele alındığı belirtilerek "Putin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla Libya meselesinin çözümüne ilişkin geliştirilen parametreler üzerinde Libya'daki taraflarla uzlaşılması gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

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