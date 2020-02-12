Putin ve Conte Libya krizini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin ve Conte Libya krizini görüştü - Son Dakika

Putin ve Conte Libya krizini görüştü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Putin ve Conte Libya krizini görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Libya krizine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Conte ile telefon görüşmesinde Libya krizinin ele alındığı belirtilerek "Putin, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla Libya meselesinin çözümüne ilişkin geliştirilen parametreler üzerinde Libya'daki taraflarla uzlaşılması gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Libya'daki durumun iyileşmesiyle ilgili ortak çalışmaların sürdürülmesinin önemine işaret edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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