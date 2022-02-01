Üye Girişi
Putin ve Draghi Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika

Putin ve Draghi Ukrayna'yı görüştü

01.02.2022 19:19
Putin ve Draghi Ukrayna'yı görüştü

Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile gerçekleştirdiği telefonda görüşmesine dair yapılan açıklamada, "Mario Draghi, Ukrayna konusundaki endişelerini dile getirirken, Putin üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınan Kiev'in...

Kremlin'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile gerçekleştirdiği telefonda görüşmesine dair yapılan açıklamada, "Mario Draghi, Ukrayna konusundaki endişelerini dile getirirken, Putin üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınan Kiev'in eylemlerini değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri taslağı sunmasının yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeleri Avrupalı liderlerle görüşmeye devam ediyor. Fransa Başbakanı Emanuel Macron ile dün bir telefon görüşmesi yapan Putin, bugün de İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüşerek Ukrayna'daki durumu ele aldı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Mario Draghi, Ukrayna konusundaki endişelerini dile getirirken, Putin üzerine aldığı yükümlülükleri yerine getirmekten kaçınan Kiev'in eylemlerini değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca açıklamada Draghi'nin Ukrayna krizinin şiddetlenmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği ve bölgede gerilimin azaltılmasının önemine dikkat çekti.

Görüşmede, Rusya'nın sunduğu güvenlik garantileri taslağının da ele alındığı aktarılarak, "Vladimir Putin, Rusya'nın bu konudaki temel yaklaşımlarını anlatarak, AGİT belgelerinde de yer alan güvenliğin bölünmezliği temel ilkesine uyulmasının önemini vurguladı" denildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500

Vladimir Putin, Mario Draghi, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Putin ve Draghi Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:41 Galatasaray taraftarından gündem olan etiket! Burak Elmas'a yapılan çağrı gittikçe büyüyor
19:39 Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'e büyük şok! Partilerinden istifa edenler CHP'ye katıldı
19:38 Müge Anlı'da Muharrem Elbay cinayetiyle gündeme gelen Zeynep Ergül için tahliye kararı verildi
19:37 Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cinayet anının yayınlanmasına tepki gösterdi: Bu görüntülerle nasıl yaşayacağız?
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:54:45. #1.12#
SON DAKİKA: Putin ve Draghi Ukrayna'yı görüştü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement