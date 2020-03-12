Son Dakika › Politika › Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'de ki ateşkesi görüştü - Son Dakika
Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'de ki ateşkesi görüştü
25 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib'deki ateşkesi görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib'deki ateşkesi görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından iki liderin ateşkesi ele aldığı aktarıldı. Görüşmeye ilişkin Kremlin, iki liderin İdlib'de tansiyonun düşmesinden memnun olduklarını ifade etti. - MOSKOVA
Son Dakika Oğuz Ceylan: "Milli takım için telefon geldi" Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi