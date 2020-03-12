Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'de ki ateşkesi görüştü - Son Dakika
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Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'de ki ateşkesi görüştü

25 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib'deki ateşkesi görüştü.

Putin ve Erdoğan telefonda İdlib'de ki ateşkesi görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından telefonda İdlib'deki ateşkesi görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Yapılan telefon görüşmesinde 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin ardından iki liderin ateşkesi ele aldığı aktarıldı. Görüşmeye ilişkin Kremlin, iki liderin İdlib'de tansiyonun düşmesinden memnun olduklarını ifade etti. - MOSKOVA

Vladimir Putin, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
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