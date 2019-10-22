"Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek"
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Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.
Kremlin Basın Sözcüsü Dimirti Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi başkanlık konutunda açıklamalarda bulundu. Peskov, "Evet birazdan görüşme başlayacak. Görüşmede birçok konu tartışılacak. Sadece Suriye konusu değil birçok konu ele alınacak" dedi.
(Şehriyar İmanbeyli/İHA)
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