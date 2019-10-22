Son Dakika Haberleri: "Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek"
Son Dakika Güncel 'Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek'

"Putin ve Erdoğan yalnızca Suriye'yi görüşmeyecek"

1 saat önce

Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmede Suriye konusu dışında başka meseleleri de ele alacağını belirtti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dimirti Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme öncesi başkanlık konutunda açıklamalarda bulundu. Peskov, "Evet birazdan görüşme başlayacak. Görüşmede birçok konu tartışılacak. Sadece Suriye konusu değil birçok konu ele alınacak" dedi.

(Şehriyar İmanbeyli/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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