Son Dakika Haberleri: Putin ve Kral Salman Opec+ Anlaşmasını Övdü

Putin ve Kral Salman Opec+ Anlaşmasını Övdü

35 dakika önce

– Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz as-Suud'un, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer büyük üreticilerinin oluşturduğu OPEC+...

Putin ve Kral Salman Opec+ Anlaşmasını Övdü, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz as-Suud'un, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve Rusya önderliğindeki diğer büyük üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üzerinde anlaştığı üretim kısıtlamasından övgüyle söz ettiklerini söyledi.

Peskov, iki yetkilinin hafta başında yaptıkları telefon görüşmesinde, Moskova ve Riyad'ın, iki ülkenin enerji sektöründeki işbirliğinden memnun olduklarını söylediklerini açıkladı.

Peskov, iki ülkenin uluslararası enerji sektöründe birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi ve ekledi:

"Bu işbirliği hem Kral Salman hem de Rusya Devlet aşkanı Putin tarafından övgüyle bahsediyor. Putin'in Suudi Arabistan ziyareti ise diplomatik kanallar yoluyla belirlenecek." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:21 Kaynak: DHA

Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu, Opec, Vladimir Putin, Dünya
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