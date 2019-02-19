Putin ve Kral Selman'dan Telefon Görüşmesi
29 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman, telefonda görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Suudi Kral Selman
, telefonda görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki liderin küresel enerji pazarındaki işbirliğinin devamına desteğini dile getirdiği aktarıldı. Putin ve Kral Selman'ın, Rusya ve Suudi Arabistan
arasındaki ikili işbirliğine değindiği kaydedilen açıklamada, "Çok yönlü Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için karşılıklı tutum dile getirildi" kaydedildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:51 Kaynak: İHA
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