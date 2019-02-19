Son Dakika Haberleri: Putin ve Kral Selman'dan Telefon Görüşmesi

Putin ve Kral Selman'dan Telefon Görüşmesi

29 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman, telefonda görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman, telefonda görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, iki liderin küresel enerji pazarındaki işbirliğinin devamına desteğini dile getirdiği aktarıldı. Putin ve Kral Selman'ın, Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ikili işbirliğine değindiği kaydedilen açıklamada, "Çok yönlü Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için karşılıklı tutum dile getirildi" kaydedildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:51 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Kral Selman, Vladimir Putin, Politika
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