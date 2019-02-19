Son Dakika Haberleri: Putin ve Kral Selman "Enerji Piyasalarını" Görüştü

Putin ve Kral Selman "Enerji Piyasalarını" Görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Putin ve Kral Selman
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ile küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin ve Kral Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıkları belirtilerek, "Taraflar, ticaret ve yatırım alanlarının yanı sıra, küresel enerji piyasalarındaki iş birliğine devam etmeye hazır olduğunu yinelediler." ifadesine yer verildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Putin'in bu yıl Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini bildirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:25 Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kral Selman, Vladimir Putin, Güncel
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