Putin ve Kral Selman "petrol piyasalarını" görüştü - Son Dakika
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Putin ve Kral Selman "petrol piyasalarını" görüştü

20 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Putin ve Kral Selman

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı telefon görüşmesinde, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Kremlin Basın Servisinden yapılan açıklamada, Putin ve Kral Selman'ın görüşmede petrol piyasalarına dair görüş alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Açıklamaya göre, Putin ve Kral Selman, küresel petrol piyasalarındaki istikrarın korunması için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler arasındaki iş birliği çerçevesinde gerekli adımların atılması konusunda hazır olduklarını teyit etti.

Artan jeopolitik riskler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 60 doların altına inerken, bugün de 56 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Suudi Arabistan, Vladimir Putin, Kral Selman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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