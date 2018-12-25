Putin ve Lukaşenko Arasında 4 Saatlik Petrol Pazarlığı
22 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, iki ülke arasında yaşanan petrol fiyatları krizi nedeniyle 4 saatlik görüşme gerçekleşti.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Belarus
Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
, iki ülke arasında yaşanan petrol fiyatları krizi nedeniyle 4 saatlik görüşme gerçekleşti.
Rusya bu yıl içerisinde Belarus'a petrol ve gaz fiyatlarını dış pazar üzerinden satma ve vergilendirme kararı almıştı. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz aylarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den petrol fiyatlarında indirim yapmasını talep etmiş, ancak olumlu cevap alamamıştı. 2 ülke arasında yaşanan petrol krizi nedeniyle Putin, Lukaşenko'yu Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Putin ve Lukaşenko yaşanan petrol krizini ele almak üzere 4 saat boyunca toplantı gerçekleştirdi.
Putin ile Lukaşenko arasında gerçekleşen görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Rusya Maliye
Bakanı Anton Sluanov, Belarus Maliye Bakanı Maksim Yermeloviç, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, Belarus Başkan Yardımcıları Igor Luaşenko ve Igor Petrişenko katıldı.
Uzlaşı sağlanmadı, komisyon kurulacak
Belarus'un Rusya'nın geri adım atması yönünde sürekli yaptığı baskı görüşmede de sürdü. İki lider arasında gerçekleşen görüşmede uzlaşı sağlanmadı. Görüşmede 2019 yılı içerisinde iki ülke arasında pazarlıkların sürmesi yönünde komisyon kurulması kararı alındı. Yeni yıl ile birlikte iki ülkenin sunacağı isimler tarafından komisyon kurularak petrol konusunda uzlaşı için çalışılacak. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:56 Kaynak: İHA
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