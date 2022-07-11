Putin ve Lukaşenko, Litvanya'ya karşı atılacak ortak adımları müzakere etti - Son Dakika
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Putin ve Lukaşenko, Litvanya'ya karşı atılacak ortak adımları müzakere etti

11.07.2022 14:25
Putin ve Lukaşenko, Litvanya'ya karşı atılacak ortak adımları müzakere etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Litvanya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik transit kısıtlamasına karşılık atılacak ortak adımları görüştüğü bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Litvanya'nın Kaliningrad bölgesine yönelik transit kısıtlamasına karşılık atılacak ortak adımları görüştüğü bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Lukaşenko telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Litvanya'nın, Rusya'nın Kaliningrad bölgesine malların transit geçişine getirdiği yasa dışı kısıtlamasıyla ilgili duruma vurgu yapılarak, bu kapsamda atılabilecek bazı ortak adımlar ele alındı.

İkili ticaret ve ekonomik iş birliğine ilişkin güncel konuların ele alındığı görüşmede, Rusya-Belarus ortaklık ve ittifak ilişkilerini sürekli güçlendirme yönündeki karşılıklı eğilim yeniden teyit edildi.

Geçen ay Litvanya, Avrupa Birliğinin (AB) yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad'a transit geçişini yasaklamıştı. Moskova yönetimi, Litvanya'nın getirdiği yasağa mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğini söylemişti.

Rusya'nın Kaliningrad bölgesi ile arasındaki tek demir yolu Belarus ve Litvanya topraklarından geçiyor.

Kaliningrad, Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağı.

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Kaynak: AA

Vladimir Putin, Kaliningrad, Litvanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Lukaşenko, Litvanya'ya karşı atılacak ortak adımları müzakere etti - Son Dakika

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