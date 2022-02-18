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Putin ve Lukaşenko, yarın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatını takip edecek - Son Dakika

Putin ve Lukaşenko, yarın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatını takip edecek

18.02.2022 16:29
Putin ve Lukaşenko, yarın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatını takip edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus topraklarında yapılan "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatını yarın birlikte izleyeceklerini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus topraklarında yapılan "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatını yarın birlikte izleyeceklerini duyurdu.

Putin, Lukaşenko ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada Putin, Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin inşasıyla ilgili ciddi mesafe katettiklerini belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artarak 35 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Putin, bunun entegrasyon alanında yapılanların somut getirisi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Görüşmede askeri alanda iş birliğini de ele alacaklarını vurgulayan Putin, Rusya ile Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" ortak askeri tatbikatının aktif safhasında bulunduğunu hatırlattı.

Putin, "Yarın (Lukaşenko ile) birlikte bu askeri iş birliğindeki önemli faaliyetlerden birisine katılacağız." ifadesini kullandı.

"Batı ilk raundu kaybetti, ikinci raunda gidiyor"

Lukaşenko da her iki ülkenin ekonomisinin geçen yıl iyi bir hızda geliştiğini belirterek "Şimdi, yılın başında hem Rusya hem de Belarus'a karşı herhangi bir ekonomik baskıya dayanacak şekilde uyum sağlamamız çok önemli. Yaptırımlarla bizim için bu daha zor." dedi.

Belarus ile Rusya askeri-siyasi yelpazesinin Batı'nın eylemleri nedeniyle lider bir konuma geldiğine işaret eden Lukaşenko, "(Batı'ya) hem askeri tatbikatlarımız hem de diplomasi açısından cevap vermeliyiz. Bu konuda da başarılı olma ihtimallerini düşük görüyorum. İlk raundu çok kötü bir şekilde kaybettiler. Bugün bakıyorum ki, Ukrayna'ya yarın saldıracağımız, kuşatacağımız, yok edeceğimiz şeklinde dünyayı korkutarak ikinci tura gidiyorlar. Bizim hiçbir zaman böyle bir planımız olmadı." diye konuştu.

Ayrıca Lukaşenko, tatbikata Putin ile katılacağını yineledi.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Belarus, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Putin ve Lukaşenko, yarın Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatını takip edecek - Son Dakika


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