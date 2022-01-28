Putin ve Macron, ABD ve NATO'nun güvenlikle ilgili Rusya'ya yanıtını görüştü - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun güvenlikle ilgili ülkesine yanıtını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Macron'un telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, ABD ve NATO'nun güvenlikle ilgili Rusya'ya yazılı cevaplarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, Rus tarafın bunları analiz edeceğini dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu yanıtlarda, NATO'nun genişlemesinin engellenmesi, Rus sınırlarının yakınlarında silahların konuşlandırılmasından vazgeçilmesi ve NATO'nun Avrupa'daki askeri potansiyelini ile altyapısının 1997'deki konumuna dönmesi gibi Rusya'nın temel endişelerinin dikkate alınmadığı vurgulandı. Ayrıca, ABD ve müttefiklerinin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Rusya-NATO'nun temel belgelerinde yer alan güvenliğin bölünmezliği gibi ilgili ilkelere ne şekilde uyacağı yönündeki kilit sorusu da göz ardı edildi."

Ukrayna'nın doğusu meselesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, bu meseleye dair Normandiya Formatı kapsamında çalışmaların sürdürüleceği teyit edildi.

Açıklamada, İran nükleer anlaşmasının da görüşüldüğü kaydedilirken, Rusya ile Fransa'nın bu anlaşmanın korunmasından yana olduğu vurgulandı.

Putin ve Macron'un ikili ilişkileri de ele alındığı aktarıldı.