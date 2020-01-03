Putin ve Macron, Süleymani'nin öldürülmesini görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin ve Macron, Süleymani'nin öldürülmesini görüştü - Son Dakika

Putin ve Macron, Süleymani'nin öldürülmesini görüştü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüştü.

Putin ve Macron, Süleymani'nin öldürülmesini görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesini görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Süleymani'nin öldürülmesi konusunun ele alındığı aktarılan açıklamada, "Taraflar, ABD tarafından düzenlenen roket saldırısı sonucu Süleymani'nin öldürülmesi konusunda endişelerini dile getirdi. Bu eylemin, bölgedeki durumu ciddi şekilde kötüleştirebileceği belirtildi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmede, Suriye'nin İdlib ve kuzeydoğusu bölgesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, terörle mücadele edilmesi ve Suriyeliler arası siyasi sürecin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

İki liderin, Libya krizini de görüştüğü kaydedilen açıklamada, "Putin ve Macron, Libya krizinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Krizin çözümü için Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın arabuluculuk çabalarının desteklendiği ifade edildi." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 29 Aralık'ta yapılan esir değişiminin ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesine ilişkin yapılan anlaşmanın olumlu şekilde değerlendirildiği aktarıldı.

Kasım Süleymani, Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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