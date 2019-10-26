Son Dakika Haberleri: Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü
Son Dakika Güncel Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu değerlendirdi.

Putin ve Macron Suriye'nin kuzeydoğusunu görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptıkları telefon görüşmesinde, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu değerlendirdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun ele alındığı görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının, tarafların çıkarlarını dikkate aldığı ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunduğu vurgulandı.

Macron'un, Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmaları olumlu karşıladığı belirtilen açıklamada, "Soçi mutabakatı, Fırat'ın doğusundaki durumu istikrara kavuşturacak ve Suriye krizinin çözümü konusunda yardımcı olacak." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede, 30 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması beklenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısının da ele alındığı bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:36 Kaynak: AA
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