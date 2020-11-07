Son dakika haberi! Putin ve Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron telefonda görüştü. Görüşmede, Fransa'daki terör saldırıları başta olmak, Dağlık Karabağ'daki son gelişmeler ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fransa'daki son terör saldırılarını ele alan liderler, terörle mücadele konusundaki kararlılığa vurgu yaptı.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde taraflar, terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele konusundaki kararlılığa vurgu yaptı" denildi.

Açıklamada, Putin ve Macron'un, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden gerilimi de değerlendirdiği aktarılırken, Putin'in Macron'a yeni ateşkes ve sorunun siyasi ve diplomatik çabaları için atılan adımlar konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Basın Servisi, ayrıca görüşmede Putin ve Macron'un Libya, korona virüs aşısı ve Ukrayna'nın doğusunda devam eden gerilim hakkında da fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

(Erhan Altıparmak/İHA)