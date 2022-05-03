Putin ve Macron "Ukrayna ve küresel gıda güvenliğini" görüştü - Son Dakika
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Putin ve Macron "Ukrayna ve küresel gıda güvenliğini" görüştü

03.05.2022 17:32
Putin ve Macron "Ukrayna ve küresel gıda güvenliğini" görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "Ukrayna'daki durum ve küresel gıda güvenliği" konularını ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile " Ukrayna'daki durum ve küresel gıda güvenliği" konularını ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in telefon görüşmesinde Macron'u yeniden göreve seçilmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.

Ukrayna'daki durum ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, Putin'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde varılan anlaşma gereği Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi dahil olmak üzere Ukrayna'daki taarruz hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, " Avrupa Birliği'ne (AB) üye devletlerin Ukrayna güvenlik güçlerinin savaş suçlarını görmezden gelmelerine, Donbas'taki şehir ve kasabalara yönelik yoğun bombardıman ve bunun sonucunda sivillerin ölmesine dikkat çekildi. Batı'nın Ukrayna'ya silah tedarikini durdurmanın yanı sıra Kiev makamları üzerinde uygun bir etki uygulayarak bu vahşeti durdurmaya yardımcı olabileceği kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna ile müzakereler hakkında Putin'in, Kiev'in tutarsızlığına ve ciddi çalışmalara hazırlıksız olmasına rağmen Rus tarafının hala diyaloğa açık olduğunu vurguladığı aktarılan açıklamada, "Fransız tarafı, ortaya çıkan küresel gıda güvenliğini sağlama sorunuyla ilgili endişelerini dile getirdi. Bu bağlamda Vladimir Putin, bu konudaki durumun öncelikle Batılı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle karmaşık olduğunu vurgulayarak küresel lojistik ve ulaşım altyapısının engelsiz işleyişinin önemine dikkat çekti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, temasların çeşitli düzeylerde devam etmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Ukrayna, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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