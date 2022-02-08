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Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu! - Son Dakika

Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu!

08.02.2022 09:47

Dünya, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uzun masa diplomasisini konuşuyor. Putin'in misafirine olan tutumu, ağırlama şekli Fransa'da da manşetlerde büyük yer kapladı. Sosyal medya kullanıcıları ise "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde espriler yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilimle ilgili Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin yapıldığı salonda iki liderin de bir ucunda oturduğu uzun masa dikkat çekti.

Putin'le görüşen Macron, gördüğü muamele sonrasında ülkesinde alay konusu oldu! Manşetten verdiler

MASANIN UZUNLUĞUNU TİYE ALDILAR

Fransız gazetesi Liberation Putin'in uzun masa görüşmesini "Rus usulü diyalog" manşetiyle birinci sayfasına taşıdı. Görüşmeden servis edilen görüntüler sosyal medyanın da diline düştü. İki lider arasındaki mesafe, Fransa'da "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde esprilere konu oldu.

Putin'le görüşen Macron, gördüğü muamele sonrasında ülkesinde alay konusu oldu! Manşetten verdiler


PUTİN'İN UMURSAMAZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Putin'in misafiri Macron'u beklerken ellerinin cebinde olması, basın toplantısını yaptıktan sonra Macron'a el sallayıp arkasını dönüp gitmesi de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Putin'le görüşen Macron, gördüğü muamele sonrasında ülkesinde alay konusu oldu! Manşetten verdiler
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Vladimir Putin, Elysee Sarayı, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu! - Son Dakika


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