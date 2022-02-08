Putin ve Macron'un uzun masada görüşmesi gündem oldu! - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilimle ilgili Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin yapıldığı salonda iki liderin de bir ucunda oturduğu uzun masa dikkat çekti.

MASANIN UZUNLUĞUNU TİYE ALDILAR

Fransız gazetesi Liberation Putin'in uzun masa görüşmesini "Rus usulü diyalog" manşetiyle birinci sayfasına taşıdı. Görüşmeden servis edilen görüntüler sosyal medyanın da diline düştü. İki lider arasındaki mesafe, Fransa'da "Macron görüşmeye Elysee Sarayı'ndan katılsaydı" şeklinde esprilere konu oldu.





PUTİN'İN UMURSAMAZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Putin'in misafiri Macron'u beklerken ellerinin cebinde olması, basın toplantısını yaptıktan sonra Macron'a el sallayıp arkasını dönüp gitmesi de kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.