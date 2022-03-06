Putin ve Macron, Zaporijya santraline gerçekleştirilen saldırıyı görüştü - Son Dakika
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Putin ve Macron, Zaporijya santraline gerçekleştirilen saldırıyı görüştü

06.03.2022 18:50
Putin ve Macron, Zaporijya santraline gerçekleştirilen saldırıyı görüştü

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rus birliklerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının ardından santralde çıkan yangın ve sorunları ele alındı.

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rus birliklerinin Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının ardından santralde çıkan yangın ve sorunları ele alındı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken, liderler arasında da diplomatik görüşmeler de sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü ve görüşmenin 1 saat 45 dakika sürdüğü aktarıldı. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede sivillerin çatışma bölgelerinden çıkarılması konusu da ele alındı. Putin, Kiev'in insani konularla ilgili varılan anlaşmaları yerine getirmediğine dikkat çekti. Özellikle de sivillerin Mariupol ve Volnovaha'dan çıkışı için 5 Mart'ta Rusya tarafından ilan edilen ateşkes rejimine rağmen, Ukraynalı milliyetçilerin tahliyeye izin vermediğini söyledi. Putin'e göre askeri eylemler konusunda verilen bu ara, mevzilerindeki güç ve teçhizatların artırılması için kullanıldı. Putin, Macron'a uluslararası hukuk kurallarına uyması için Kiev yönetimi ile aktif bir şekilde çalışmaları çağrısı yaptı" denildi.

Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan çatışmasının da ele alındığı aktarılan açıklamada, "Macron, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın, Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin sağlanması için mekanizma geliştirilmesi amacıyla Çernobil bölgesinde üç taraflı bir görüşme yapılması teklifini hatırlattı. Putin ise prensipte bu fikrin faydalı olabileceğini, ancak bu görüşmenin video konferans yoluyla veya üçüncü bir ülkede gerçekleştirilmesi ihtimalinin düşünülmesi gerektiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Putin'in, Kiev'in şartlarına uyması koşuluyla diyaloğa açık

Putin'in, Kiev'in şartlarına uyması koşuluyla diyaloğa açık olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, "Putin, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerle ilgili ayrıntıları da aktararak, Rusya'nın taleplerinin koşulsuz olarak uygulanması şartıyla diyaloğa hazır olduklarını kaydetti. Rus lidere göre, askeri eylemlerin durdurulması için, Ukrayna yönetiminin daha önce varılan anlaşmaların yerine getirilmesi konusuna ciddi yaklaşması önem arz ediyor" denildi.

Rus birlikleri, Ukrayna'ya saldırıları sırasında Zaporijya Nükleer Santrali'ni hedef almış, saldırıların ardından santralde çıkan yangın tüm dünyayı tedirgin etmişti. Ukrayna tarafından daha sonra santralde durumun kontrol altına alındığı ve olayda can kaybı olmadığı bildirilmişti.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Putin ve Macron, Ukrayna'daki nükleer santrallerin durumunu ele aldı Putin ve Macron, Ukrayna'daki nükleer santrallerin durumunu ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

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Kaynak: İHA

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