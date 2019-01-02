Putin ve Makron Suriye ve Ukrayna Krizini Görüştü
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Suriye ve Ukrayna krizleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'la Suriye
ve Ukrayna
krizleri üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Suriye ve Ukrayna krizleri üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, 27 Ekim'de Rusya, Fransa, Almanya
ve Türkiye
'nin katılımı ile İstanbul
'da yapılan Suriye konulu zirvede alınan kararlar ışığında bölgedeki sorunların değerlendirildiği kaydedildi. - MOSKOVA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:29 Kaynak: İHA
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