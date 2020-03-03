Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü - Son Dakika

Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeleri ve Türkiye ile Rusya arasında planlanan zirveyi ele aldı.

Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeleri ve Türkiye ile Rusya arasında planlanan zirveyi ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ile Merkel'in telefonda görüştüğü bildirildi.

İki liderin Suriye'de yaşanan gelişmeleri detaylı şekilde istişare ettiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde artan gerginlik ele alınırken, bu bağlamda 5 Mart'ta Moskova'da düzenlenecek Türkiye-Rusya zirvesinin verimli sonuçlar getirmesine dair arzu ifade edildi." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, görüşmede Libya'daki duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunulduğu ve Berlin'deki Libya Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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