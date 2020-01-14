Putin ve Merkel Libya krizini görüştü - Son Dakika
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Putin ve Merkel Libya krizini görüştü

29 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Berlin'de yapılması planlanan Libya Konferansı'nın hazırlık sürecini görüştü.

Putin ve Merkel Libya krizini görüştü, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başkent Berlin'de yapılması planlanan Libya Konferansı'nın hazırlık sürecini görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Libya krizinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşmede, Libya meselesi çözümüne ilişkin Berlin Konferansı'nın hazırlık süreci ele alındı. Putin, Libya'daki tarafların katılımıyla Moskova'da yapılan görüşmelerle ilgili Merkel'e bilgi verdi." ifadesine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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