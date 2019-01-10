Son Dakika Haberleri: Putin ve Merkel Telefonda Suriye Konusunu Görüştü

Putin ve Merkel Telefonda Suriye Konusunu Görüştü

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki durumu ele almak için Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Putin ve Merkel Telefonda Suriye Konusunu Görüştü, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'deki durumu ele almak için Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Liderlerin görüşmesinde, dörtlü anlaşmalar temelinde Anayasa Komitesinin oluşumuna değinildiği açıklandı. Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, " İstanbul'da 4 ülke ( Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa) arasında gerçekleşen Suriye'ye yeni Anayasa oluşturulmasına yönelik Anayasa komisyonunun oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. Açıklamada liderlerin, Suriye'deki son durum hakkında görüş alışverişi yaptığı söylendi.

Ayrıca, iki ülkenin liderleri Suriye sorununu çözmek için BM ile koordinasyon sürecine yardım sürecini arttırma isteğini dile getirdiği aktarıldı. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Suriye, Angela Merkel, Vladimir Putin, Politika
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